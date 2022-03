Selon le ministre de l'Environnement et de la Propreté publique, Alain Maron (Ecolo), l'objectif final est que cette unité puisse traiter entre 25.000 et 30.000 tonnes par an de biodéchets ménagers et professionnels par méthanisation pour produire de l'énergie renouvelable sous la forme de biogaz et du compost de qualité pour nourrir les sols.





La production d'électricité totale correspondra à la production de deux éoliennes terrestres (pas offshore) et la production d'électricité hors auto-consommation de l'usine à une éolienne terrestre. Cela correspondra par ailleurs à la consommation d'environ 4.000 habitants et une production nette de chaleur d'environ 800 habitants.





Au niveau du compost, l'unité produira environ 5.000 tonnes de compost par an.





L'installation mobilisera un budget de 30 à 40 millions d'euros. Le coût du traitement à la tonne de biodéchet sera inférieur à la situation actuelle.





L'objectif est d'aboutir à un démarrage de l'usine au plus tard en 2026.





Situé le long du canal dans une zone industrielle à proximité immédiate de la station d'épuration nord, le lieu d'implantation offre de nombreux avantages en termes de limitation des risques de nuisances mais également de synergies avec les activités industrielles voisines permettant notamment une valorisation maximum du biogaz produit, maximisant ainsi le bénéfice environnemental du traitement des biodéchets par biométhanisation.





Cela créé par ailleurs un pôle économie circulaire avec le secteur Buda de Bruxelles Propreté à proximité, a ajouté Alain Maron, à l'issue de la réunion des ministres bruxellois.





D'après celui-ci, ce choix a été fait sur base des conclusions de l'étude menée par les bureaux d'études Antea et ABDE. Ce travail a été mené en partenariat avec Bruxelles Propreté et Bruxelles Environnement sur les spécificités du programme fonctionnel que ce soit en termes de tonnages et types de déchets traités, de mode de valorisation du biogaz et de choix techniques à imposer pour garantir un compost de qualité.





Une première analyse économique a également permis de valider que la construction de la future unité de biométhanisation permettra de réduire le coût de traitement des biodéchets bruxellois tout en s'assurant la maîtrise d'une solution de traitement efficace et durable sur le territoire de la Région.





Les prochaines étapes du projet porteront sur la désignation d'un assistant à maîtrise d'ouvrage dont la mission consistera à rédiger le cahier des charges techniques ainsi que l'ensemble des documents nécessaires au lancement du marché de conception, construction et mise en service de l'unité de biométhanisation d'ici la fin de l'année.