Il n’y a pas qu’au Fédéral que l’on va passer le week-end à éplucher des tableaux Excell, à se battre pour préserver son budget et ses projets. Le gouvernement bruxellois se réunit lui aussi jusqu’au finish pour un conclave budgétaire de prime importance. Objectif : trouver 350 millions d’euros pour l’exercice 2022, ainsi jusqu’à la fin de la législature, soit 2023 et 2024. Plus d’un milliard d’euros au total sur trois ans donc. Tel est l’objectif qu’a fixé le ministre bruxellois du Budget Sven Gatz (Open-VLD). Il doit absolument présenter une trajectoire budgétaire bruxelloise raisonnable à l’Union européenne pour le 15 octobre demain.