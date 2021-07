La pandémie et la crise sanitaire a un impact social et économique très important sur le secteur non- marchand. Que ce soit dans les secteurs de la santé, du social, de l’aide aux personnes, de la culture et du sport ou encore de la cohésion sociale, les associations et services ont subi et subissent toujours de plein fouet les conséquences de la crise.

Dans ce cadre, le gouvernement bruxellois et la Cocof ont décidé de renforcer leur soutien via l’accord non-marchand à ce secteur. Les discussions avec les partenaires sociaux seront entamées dès le 9 juillet, afin de déterminer les modalités pratiques de la mise en œuvre de ce refinancement qui s’étalera sur la période 2021-2024.

"Cette augmentation du budget permettra non seulement une plus large revalorisation salariale dans les secteurs non-marchand bruxellois, mais aussi la mise en œuvre d’un ensemble de mesures relevant de la tenabilité, permettant ainsi aux travailleurs, dans des métiers dont la difficulté a été mise en évidence, de tenir dans la longueur durant leur carrière. L’objectif ultime reste l’amélioration des conditions salariales et des conditions de travail du personnel et, partant, de mieux garantir le bien-être des résidents/bénéficiaires", indiquent le ministre-président Rudi Vervoort (PS) et la ministre-présidente de la Cocof Barbara Trachte (Ecolo).