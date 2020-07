Le gouvernement bruxellois vient d'approuver la deuxième phase de son plan de relance visant à faire face aux conséquences de la crise du coronavirus.

Un plan de relance et de redéploiement de la Région bruxelloise face à la pandémie du Covid-19. Le titre est ambitieux, à la hauteur des enjeux qui sollicitent la Région depuis le début de la crise. Ce midi, ce sont toutefois des mesures de court terme qui ont été présentées par le gouvernement, pour un budget total de 120 millions d'euros. L'objectif de ce dernier : avoir un impact direct sur les personnes et entreprises touchées par la crise et améliorer le cadre de vie des Bruxellois(es) pendant l'été.

Les mesures plus structurelles, visant le soutien du pouvoir d'achat et la préservation de l'emploi ainsi que la refonte des modèles de développement urbain et de production, sont encore à l'étude. Elles feront partie, le cas échéant avec d'autres mesures, du plan qui sera présenté début octobre, en même temps que l'ajustement budgétaire.

Pour l'heure, ce sont les publics les plus fragilisés que le gouvernement entend soutenir. Les entrepreneurs mais aussi les secteurs hôtelier, du tourisme et culturel bénéficieront ainsi d'aides de la Région. Un "Fonds rebond" sera mis en place au bénéfice des travailleurs licenciés dans le cadre d'une faillite suite à la crise. 30% des travailleurs de la capitale se sont en effet retrouvés au chômage économique. "Actiris renforcera son accompagnement des chômeurs afin de faciliter la remise à l'emploi des Bruxellois(es)", indique le ministre de l'Emploi Bernard Clerfayt (Défi), qui propose de majorer les allocations familiales de 100 euros par enfant pour les ménages dont le revenu est inférieur à 45 000 euros par an, "soit 60% des familles".

Autre axe majeur du plan régional : le logement. La crise a en effet souligné les difficultés d'une large partie de la population bruxelloise à bénéficier d'un logement de qualité. Face à ce constat, la Région prévoit de débloquer 15 millions d'euros cette année et 20 l'année prochaine pour l'achat rapide d'une centaine de logements sociaux, en complément de ceux déjà prévus.

En termes de santé, "on a géré la crise sans assurance préalable puisque nous avons pensé le plan d'action en même temps que nous le mettions en oeuvre, ce qui ne permet pas les meilleurs résultats", admet le ministre de la Santé Alain Maron (Ecolo). Outre l'élaboration d'un plan d'action pérenne, des moyens financiers seront notamment débloqués pour la prise en charge des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et pour le soutien scolaire. Les objectifs climatiques restent par ailleurs une priorité de la Région. Le budget des primes énergie sera ainsi augmenté de 8 millions d'euros.

"Avec ce plan, nous préparons une première réponse aux nombreux défis qui attendent Bruxelles et ses habitants. Mais le travail n'est pas terminé. Nous restons attentifs à l'évolution sanitaire, sociale et économique tout en entamant, dès aujourd'hui, une phase de concertation avec différents acteurs pour nourrir nos réflexions", a conclu le ministre-président Rudi Vervoort (PS).