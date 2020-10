Les hôtels et appart-hôtels de la capitale pourront bénéficier, sous certaines conditions, d'une aide régionale allant jusqu'à 200 000 euros par établissement et 800 000 euros maximum par entreprise. Ainsi en a décidé le gouvernement bruxellois ce jeudi. Les mesures prises en Belgique, mais aussi dans le reste du monde pour enrayer la propagation du Covid-19 ont conduit à un quasi arrêt de l'industrie touristique.

Celle-ci génère environ 10% des revenus de la Région bruxelloise et plus de 50 000 emplois directs. Le tourisme de séjour qui génère annuellement 1,2 milliard d'euros en Région bruxelloise est particulièrement fragilisé par la pandémie qui touche tout le secteur.

Le gouvernement bruxellois estime qu'il importe d'éviter les faillites qui menacent de nombreux exploitants pour protéger les nombreux employés de ces hébergements, garder une offre complète pour pouvoir accueillir les événements professionnels notamment, et éviter de créer des chancres urbains. Il en va enfin de l'image de la capitale européenne, a souligné le gouvernement bruxellois pour justifier sa décision d'octroi d'une aide exceptionnelle.

Celle-ci prendra la forme d'une prime forfaitaire de 20 000 euros pour un hébergement touristique d'une capacité maximale de 18 unités d'hébergement et d'une prime de 1 100 euros par chambre d'hôtel ou autre unité d'hébergement pour les logements touristiques d'une capacité de plus de 18 unités d'hébergement, avec une limité à 200 000 euros par hôtel ou appart-hôtel.

Par entreprise, le montant global ne pourra excéder 800 000 euros. Il ne pourra y avoir qu'une seule demande par entrepreneur.

Pour pouvoir bénéficier de cette prime, les opérateurs doivent remplir plusieurs conditions : être en règle avec la publication de leurs comptes annuels à la Banque nationale de Belgique (BNB); répondre à un certain nombre de critères de santé financière; ne pas avoir de dettes fiscales ou de sécurité sociale impayées au moment de la demande d'aide; ne pas avoir le statut d'entreprise en difficulté au 31 décembre 2019. Ils ne pourront pas non plus avoir reçu d'aide supérieure à 800.000 euros dans le cadre des aides temporairement tolérées par l'Union européenne; ne pas avoir licencié ou mis au rebut collectivement des employés entre le 23 mars et le 31 décembre 2020.

Le formulaire de demande sera disponible à partir de lundi, le 26 octobre. La demande doit être introduite au plus tard le 13 novembre via le site internet de Bruxelles Économie et Emploi et IRISbox.

La prime accordée sera versée en une seule fois dès que possible. La décision d'attribution sera notifiée au plus tard le 31 décembre 2020.