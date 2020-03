Cette option n'était pas à l'ordre du jour du gouvernement ce matin. Qui a réévalué la situation en cours de matinée.

Le gouvernement bruxellois va demander aux membres du parlement de l'habiliter à prendre des arrêtés de pouvoirs spéciaux, ressort-il de la réunion des ministres bruxellois ce matin. Cette mesure fait écho à l'insistance du CDH, plus tôt dans la matinée, de donner ce type de pouvoir au gouvernement bruxellois. Et d'une analyse plus poussée de la situation bruxelloise.

La cheffe de file du CDH à Bruxelles Céline Fremault avait démandé au gouvernerment bruxellois de réunir tous les partis bruxellois dans les plus brefs délais. "La situation #COVID 19 nécessite une mobilisation de tous. Le CDH bruxellois est ouvert, à l’instar de sa position dans les autres assemblées, pour soutenir l’octroi de pouvoirs spéciaux au @brugov. Il le presse de réunir tous les groupes politiques", avait-elle tweeté.





Le gouvernement bruxellois s'est réuni ce matin, à 11h. Le sujet des pouvoirs spéciaux n'était pas à l'ordre du jour. L'attention était surtout portée sur la mise en place de nouvelles mesures destinées à soutenir l'économie bruxelloise. Le gouvernement a finalement changé d'avis et convoquera très prochainement les parlementaires.

Le parlement wallon est quant à lui réuni depuis 10h ce matin afin de confier des pouvoirs spéciaux au gouvernement, dans le cadre de la crise du coronavirus. L'objectif des pouvoirs spéciaux est d'assurer la continuité du pouvoir en permettant au gouvernement d'agir par arrêté dans certaines matières, si la crise sanitaire ne permettait plus au parlement de se réunir. Il offre ainsi la possibilité à un gouvernement de prendre des mesures ayant la même valeur, le même statut que celles votées par le parlement tout en évitant le parcours législatif.