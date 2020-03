L'arrêté de police vaut jusqu'au 3 avril. Prolongation possible si nécessaire...

Le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort va interdire les expulsions domiciliaires sur l'ensemble du territoire régional jusqu'au 3 avril prochain. Rudi Vervoort signera l'arrêté de police demain matin.

"Vu la rapidité de la propagation de l’épidémie du coronavirus, il est indispensable - afin de préserver la santé des Bruxellois - d’éviter que des personnes menacées d’expulsion se retrouvent sans solution pérenne de logement ou tout simplement à la rue', précise de son côté la secrétaire d’Etat en charge du Logement Nawal Ben Hamou.

"Il en résulte très concrètement que toutes les décisions judiciaires et administratives ordonnant une expulsion de domicile seront automatiquement suspendues", détaille le communiqué. Pour Rudi Vervoort, 'nous vivons une situation difficile qui exige de prendre des décisions justes et solidaires pour toutes et tous. Interdire les expulsions domiciliaires pendant cette période fait partie de ces mesures indispensables à mettre en place aujourd'hui. Mon gouvernement fait et continuera à faire tout ce qui est en son pouvoir pour protéger l'ensemble des citoyens bruxellois."

Si nécessaire, cette mesure pourra être prolongée au-delà du 3 avril.