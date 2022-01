Le gouvernement bruxellois se fiche de l’accessibilité numérique des personnes handicapées. Voici la conviction du député bruxellois Ahmed Moussin (Ecolo) après avoir interpellé l’exécutif bruxellois à trois reprises sur un sujet dont voici le cadre.

Depuis le 23 septembre dernier, la région bruxelloise est en infraction avec une directive européenne de… 2016 et traduite en droit bruxellois, dans une ordonnance, en 2018. Depuis ? Quatre ans ont passé et… rien, Nada. Même pas un petit arrêté pour exécuter l’ordonnance qui impose au gouvernement bruxellois de dresser un état des lieux (audit) de l’accessibilité des sites Internet des pouvoirs publics (communes, organisme d’intérêt public, etc.) aux personnes atteintes d’un handicap. L’audit régional aurait dû être envoyé à l’Europe au plus tard le 23 septembre dernier.

De quoi et de qui parle-t-on exactement ? De personnes souffrant d’un handicap visuel, auditif, cognitif ou moteur (15 % des Begles concernés) pour qui de simples actions comme celle d’accéder à un horaire communal, de remplir un formulaire d’identité, de recharger sa carte de transports en commun en ligne sont compliquées, deviennent parfois presque mission impossible.

Ahmed Moussin nous fait part d’une situation bruxelloise surréaliste où deux ministres se renvoient une balle devant un ministre-président visiblement désabusé… La scène s’est jouée en trois temps, détaillés ici par le Tennodois.

Acte 1. “En novembre dernier, j’ai interrogé le ministre Bernard Clerfayt (Défi) concernant la mise en conformité des communes avec la directive européenne concernant l’accessibilité au numérique par les personnes en situation de handicap. Il m’a répondu ne pas être compétent et m’a renvoyé vers l’administration equal.brussels dont Madame Ben Hamou est en charge.”

Acte 2. “Quelle ne fût pas ma surprise lorsque Madame Ben Hamou (PS) répond ne pas être compétente et me renvoie à son tour vers Bernard Clerfayt.” Nous étions le 7 décembre 2021, en commission Égalité des Chances. “Il m’est d’avis qu’il importe donc de désigner sans délai le CIRB pour mener cette mission de contrôle de l’accessibilité numérique […] Equal. brussels n’a réalisé aucune évaluation car elle n’est pas (elle hésite, NDLR) chargée, le cas échéant en mesure de le faire. Il est plus que temps que chaque ministre prenne les responsabilités qui sont les siennes. Pour appliquer le handistreaming dans leur champ de compétence. Je vous propose dès lors de poser vos questions au ministre de la Transition numérique”, a balancé la secrétaire d’État socialiste devant les députés.

Acte 3. La réponse on ne peut plus laconique du ministre-président Rudi Vervoort à une ultime question du député Moussin, cette semaine en commission du parlement bruxellois. “Les audits n’ont pas pu aboutir à une publication car les discussions sont toujours en cours. L’arrêté d’application est toujours en cours de validation au sein du gouvernement. La question est encore en discussion au sein du gouvernement.”

Le député Ecolo estime que “cette situation n’est pas tenable… C’est un scandale. Bruxelles est en contravention avec la directive européenne. Ce sujet est primordial pour nos concitoyens, nous ne pouvons perdre du temps dans la transposition de cette directive à cause d’un partage de compétences mal défini. Ici, le gouvernement bruxellois viole le droit des personnes en situation de handicap.”