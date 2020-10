La question de l’affectation et de l’aménagement des parcelles du marais Wiels et des parcelles adjacentes à celui-ci était devenu un sujet récurrent ces dernières années, tant pour les habitants de cette partie de Forest que pour la Commune et la Région bruxelloise. Un accord a été trouvé entre les propriétaires du terrain et la Région, qui va concrétiser, entre autres, un projet de logements.

Ce projet régional comprend le maintien et l’aménagement d’une grande partie du marais et potentiellement son utilisation comme "bassin d’orage à ciel ouvert", l’aménagement d’un espace vert ainsi que le développement d’un programme de 70 à 80 logements moyens (et/ou sociaux) par Citydev.brussels.