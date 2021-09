Le gouvernement bruxellois a approuvé, en première lecture ce matin, l'avant-projet d'ordonnance visant à étendre le Covid Safe Ticket sur le territoire régional.

"Cette ordonnance fait suite à l’accord survenu entre le fédéral et les entités fédérés sur la modification de l’accord de coopération du 14 juillet 2021 et complète le cadre juridique nécessaire. Son approbation en première lecture confirme l’intention ferme du gouvernement bruxellois d’obtenir une application rapide du CST pour certains secteurs dès que les différentes étapes juridiques de la modification de l’accord et de l’ordonnance elle-même seront finalisées", rappelle le cabinet du ministre-président Rudi Vervoort (PS).

Voici la liste des secteurs concernés :

les dancing et discothèques ;

le secteur RECA (à l’exception des terrasses qui restent soumises aux règles en vigueur);

les centres de sport et de fitness (ne concerne pas le sport en extérieur en-dessous de 200 personnes) ;

les foires commerciales et congrès (obligatoire à partir d’une jauge de 50 personnes ; avec possibilité de l’utiliser en-dessous de cette jauge) ;

les établissements du secteur culturel, récréatif et festif (obligatoire à partir d’une jauge de 50 personnes ; avec possibilité de l’utiliser en dessous)

les établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables ;

les évènements : à partir de 50 personnes en intérieur et 200 personnes en extérieur ;

les hôtels sont concernés par les activités RECA et foires et congrès.

"Le CST ne pourra pas être exigé auprès des citoyens de moins de 16 ans sauf pour les visiteurs des institutions de soins et les événements de masse. En outre, l’utilisation du CST ne pourra jamais être exigée pour des activités essentielles telles l’accès aux transports en commun, aux écoles, aux administrations communales, au travail, aux banques, etc. Enfin, une telle mesure, exceptionnelle, ne pourra être imposée que pour une durée limitée et pour maximum 3 mois, compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire."