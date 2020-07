Le gouvernement francophone bruxellois a créé un fonds spécial de 1,2 million d'euros qui permettra d'octroyer aux opérateurs culturels dépendant de la Commission communautaire française (CoCof) un subside exceptionnel sous conditions.

La mesure a été annoncée vendredi par le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS), en charge de la Culture à la CoCof. Elle s'inscrit dans une liste d'autres dispositions prises pour soutenir ce secteur d'activité indispensable au bassin d'emploi, à l'attractivité sociale, économique et touristique de la Région, a précisé celui-ci.

Dans ce contexte, M. Vervoort a rappelé que la crise sanitaire, engendrée par la propagation du COVID-19, avait touché de plein fouet tous les secteurs d'activité de la Région-capitale, dont celui de la Culture qui a payé un lourd tribut économique et social en raison d'annulations ou reports d'événements, de mise à l'arrêt d'activités, etc. Qui plus est, les perspectives de déconfinement sont encore complexes au vu des mesures de sécurité toujours en vigueur et de la crainte des publics de revenir dans les lieux culturels.

Le fonds spécial permettra l'octroi, sous conditions, d'un subside exceptionnel de maximum 4.000 euros et la prise en charge jusqu'à 2.000 euros de frais divers habituellement pris en charge par des recettes non perçues à cause de la crise. Ce subside pourra aussi couvrir jusqu'à 2.000 euros de frais relatifs à la reprise des activités ou au maintien d'activités pendant la période de confinement. Cela permettra d'intervenir dans les frais liés à la protection sanitaire des travailleurs et participants.

"Ce subside exceptionnel pourra aussi et surtout couvrir des prestations artistiques. Beaucoup d'artistes s'étant retrouvé sans travail et ayant des perspectives d'emploi faibles pour les mois à venir, c'est l'occasion de soutenir le secteur culturel associatif afin de payer des prestations artistiques qui ont dû être annulées à cause du confinement ou d'engager des artistes pour des prestations dans le cadre du déconfinement", a encore précisé Rudi Vervoort.

Les opérateurs auront deux semaines pour rentrer leurs demandes auprès de la CoCof, services des affaires culturelles et socioculturelles, via un formulaire simplifié disponible sur le site https://ccf.brussels/fonds-special-durgence-pour-les-operateurs-culturels-relevant-de-la-cocof/

Parmi d'autres mesures, la Région de Bruxelles-capitale a également prévu une aide exceptionnelle de 2.000 euros pour les asbl des secteurs culturels et créatifs bruxellois n'ayant pas reçu de moyens dans le cadre des fonds spéciaux de la Fédération Wallonie Bruxelles ou de la Flandre. Les demandes sont à introduire jusqu'au 15 juillet.

De son côté, le gouvernement régional a décidé de créer un fonds de 5 millions pour les travailleurs intermittents de la Culture. Les demandes pourront bientôt être introduites en ligne également.