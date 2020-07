Sélectionnés par un jury de professionnels suite à un appel, ces projets sont très divers, allant de la création d’œuvres avec les élèves à la participation critique à des prestations artistiques. Lancé juste avant le début de la période de confinement, l’appel à projets 2020 a connu un regain d’intérêt en cette année particulière, avec plus de 30% de projets de plus que les années précédentes.

Parmi ceux-ci, on retrouve des reports de projets qui n’ont pu se tenir à cause du confinement mais également des projets nouveaux. C’est dans ce cadre que le gouvernement a décidé d’octroyer exceptionnellement une enveloppe de 606 000 € pour ces projets, le montant prévu initialement étant de 450 000€.

"Je suis particulièrement heureux qu’on ait pu s’accorder sur une augmentation exceptionnelle du budget pour les projets Culture a de la classe tant parce que ce programme mérite un éclairage particulier pour ses 20 ans que parce que nos enfants ont besoin de trouver des activités culturelles sur leur trajet scolaire. L’année 2020 a été particulièrement éprouvante pour les élèves et les enseignants. S’embarquer dans des projets artistiques et créatifs en classe permet de faire de l’école cet espace d’émancipation pluridisciplinaire qu’elle doit être à mes yeux", se réjouit Rudi Vervoort (PS), ministre en charge de la Culture à la Cocof.

Cette année, le montant horaire alloué à chaque projet a été également revalorisé afin de prévoir une meilleure et plus juste rémunération des artistes qui interviennent. "Durant cette période difficile pour les artistes, ces prestations revalorisées dans les écoles leur permettront de continuer leur pratique artistique en donnant goût à la culture dès le plus jeune âge, c’est donc un projet aux multiples effets bénéfiques", rappelle le ministre-Président bruxellois.

Dans le courant de l’année académique 2020-2021, un grand événement permettra de fêter comme il se doit les 20 années de ce programme. L’événement était prévu en octobre 2020 mais a dû être reporté à cause de la crise sanitaire. La nouvelle date sera annoncée en automne.