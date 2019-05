Le grand départ du Tour de France à Bruxelles, c’est une semaine complète de festivités liées à la petite reine. Pour les passionnés de bicyclette, le meilleur moyen de participer à l’événement de l’intérieur, de découvrir les coulisses du 3e événement le plus médiatisé au monde ou d’approcher au plus près les cyclistes professionnels est de s’inscrire en tant que bénévole, ou Tour Maker du Grand Départ. Entre le 1er et 7 juillet prochain, environ 3 000 volontaires participeront à la plus grande fête du vélo de la planète. La Ville de Bruxelles fait donc appel à votre enthousiasme ! Car sans volontaires, le Grand Départ ne pourrait être organisé.

Pour participer de très près au Grand Départ du Tour de France, rien de plus simple. D’abord, vous devez avoir au moins 16 ans et, pour certaines missions, être majeur. Trois missions principales vous seront confiées : renseigner les habitants ou toute personne qui souhaiterait obtenir des informations, assurer l’accueil des supporters et faciliter la signalisation tout au long du parcours.

Quelles compétences

Aucune sinon être ultra-motivé, aimer le contact avec le public et, idéalement, connaître plusieurs langues pour pouvoir communiquer au mieux avec les touristes.

Quelles missions

Avant tout : accueillir, aider et informer les visiteurs et riverains. Vous serez les hôtesses et les hôtes de l’événement, fournirez les informations sur le programme du Grand Départ, aiderez les visiteurs à trouver leur chemin ou le meilleur itinéraire durant la semaine et serez à la disposition des supporters tout au long du parcours durant les deux étapes des 6 et 7 juillet. Les candidats au job de signaleur doivent absolument faire partie d’un club cycliste reconnu en Belgique. Envie de participer avec votre club ? Une seule adresse : tourmakers@bmeo.be. Pour tous les autres volontaires, il suffit d’envoyer votre candidature via ce lien : http://tourmakers.brusselsgranddepart.com. Lors de votre inscription, vous pouvez décliner les missions que vous aimeriez faire en priorité. Ceci sans garantie d’être entendu même si l’organisation fera tout pour vous satisfaire.

Ce que vous gagnez

D’abord l’occasion de vivre une expérience inoubliable. Sur un plan financier, les organisateurs prévoient l’octroi d’un défraiement journalier forfaitaire. De plus, chaque Tour Maker pourra conserver l’uniforme officiel porté pour l’exercice de sa mission. Chaque mission dure au maximum 6 heures.