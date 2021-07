Le groupe électrogène des pompiers bruxellois éclaire les vestiaires du club de foot de Trooz Bruxelles J.Bo Les habitants de Trooz peuvent se doucher et se changer dans les vestiaires du club de foot de Trooz grâce au groupe électrogène du Siamu bruxellois © D.R.

Le Siamu (Service d'incendie et d'aide médicale urgente) de Bruxelles continue de soutenir les habitants des zones inondées en Wallonie. "Actuellement notre groupe électrogène de 100 kolovoltampère fournit de l'électricité aux douches et vestiaires du club de foot local de Trooz, indique Waler Derieuw, porte-parole du Siamu. Ces douches permettent à la population sinistrée de se laver et de se changer dans des conditions confortables".