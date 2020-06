L'équipe de modération du groupe entend se réorganiser pour mieux gérer les demandes de ses membres.

Le groupe Facebook La Schaerbeekoise est en pause. Rejoint par pas moins de 18 000 personnes, il permet aux habitant(e)s de Schaerbeek de partager leurs bons plans et bonnes adresses depuis 2015. Avec ces milliers de membres, il fait partie des groupes communaux les plus actifs de Bruxelles sur Facebook. Une fierté pour l'équipe qui le gère mais aussi énormément de travail. Raison pour laquelle les modérateurs du groupe ont décidé de prendre quelques jours de pause.

"Lorsque j'ai commencé à gérer ce groupe en 2015, il n'y avait que quelques centaines de personnes, nous sommes maintenant 18 000. Ce qui était à la base un groupe de bonnes adresses et de bons plans est devenu (inévitablement) une plateforme commerciale, une page de petites annonces en tout genre, un cahier des plaintes, etc. Au fil des années j'ai créé des "règles", des groupes annexes pour désengorger le flux des publications, explique ‎Aurélie De Coster. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que nous devons de plus en plus souvent intervenir pour des propos qui nous semblent inadéquats, qui ne correspondent pas à nos valeurs, nous passons trop de temps à nous demander quelle publication valider ou non, quelle publication sera source de polémique. Trop souvent des membres font l'amalgame avec l'administration communale, trop souvent des membres se permettent d'avoir des propos déplacés à notre encontre, se permettant même de nous invectiver dans notre vie privée ou professionnelle, nous demandant de rendre des comptes là où nous ne devrions pas avoir à en rendre."

Cette pause sera l'occasion pour l'équipe de modération d'imaginer une nouvelle organisation du groupe, une charte claire et peut-être un nouveau nom. "Vous ne pourrez donc plus pour le moment publier de nouveaux posts... Pas de panique le groupe ne ferme pas et il vous sera toujours possible de consulter et commenter les anciens posts", rassure l'équipe.