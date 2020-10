Le Groupe MR du Parlement bruxellois et les membres de la Commission spéciale Covid demandent "une suspension temporaire des travaux de la Commission spéciale consacrée à la gestion de la pandémie du Covid-19. Ce dès après la séance prévue ce jeudi", ont fait savoir le président du MR bruxellois David Leisterh et la cheffe de groupe MR au parlement Alexia Bertrand. C'est aujourd'hui qu'a lieu la très attendue audition du ministre bruxellois de la Santé Alain Maron (Ecolo). Les députés écouteront également le nouveau commissaire au Covid-19 Pedro Facon et les responsables de la Cocom et d'Iriscare.

"Si la gestion de la première vague pose toujours de nombreuses questions auxquelles le gouvernement bruxellois devra répondre, nous devons nous concentrer sur le présent. Face à la deuxième vague, le temps est à l’action. Nous comprenons que les experts qui appuient les travaux des différentes commissions spéciales mises en place dans le pays doivent concentrer toute leur énergie et leur temps à résoudre au plus vite cette nouvelle crise sanitaire", arguent les libéraux bruxellois. Qui préfèrent se "mettre à disposition du gouvernement bruxellois depuis les bancs de l'opposition pour les aider à rattraper ce retard, soutenir les secteurs impactés et le personnel soignant plutôt que chercher des responsabilités au moment où les Bruxellois souffrent à nouveau. Ce travail devra être fait mais dans un contexte plus propice".