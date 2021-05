En janvier, l’Asbl Kwa! a décidé de ne pas attendre les réponses gouvernementales "pour imaginer un concept qui s’adapterait aux carcans de la crise sanitaire". L'association, organisatrice du Jam'in Jette on Tour, a rebondi et propose aujourd'hui un modèle culturel "qui offre aux citoyens des moments d’évasion, entre amis, en famille, en toute sécurité dans le Nord de Bruxelles".

Cette année, le Jam’in Jette On Tour, c’est donc neuf événements de mai à décembre 2021. Certains événements sont plus axés sur la musique, d’autres proposent des activités pour enfants, du cirque, etc.

L'ASBL s'adapte et propose alors une programmation "en totale cohérence avec nos valeurs". "Nous voulons une programmation de qualité avec un accès à la culture pour tous, la valorisation des circuits courts pour nos bars et nos restaurants", précise l'équipe du Jam’in Jette On Tour.

"On est bien conscient que ce sera différent de notre festival, sans barrières, gratuit, avec 12 000 festivaliers. Mais attendre que les choses changent d’elles-mêmes ne semble pas être une solution".

Le prochain événement à cocher sur le calendrier est un Mini Outdoor ce samedi 22 mai.

Trois sessions sont proposées avec un concert et des performances des arts de la rue, 2h30 de spectacle pour 50 personnes hors enfants de moins de 12 ans. Toutes les places ont déjà été vendues. Toutefois il est possible de

s'inscrire sur liste d'attente.

D'autres événements sont prévus, notamment le 19 juin pour la fête de la musique à la Guinguette Fabiola de Jette.