L'exposition "Trésors sur verre - Quand le Jardin bruxellait", qui met en lumière une partie de l'histoire du Jardin botanique de Meise, qui fête cette année son 225e anniversaire, débute ce week-end. A travers une sélection d'anciens négatifs sur verre, l'institution retrace son parcours, depuis ses origines à Bruxelles jusqu'à son déménagement au domaine de Meise, annonce vendredi le Jardin dans un communiqué.

L'idée de cette exposition a germé lorsque l'équipe du Jardin botanique a retrouvé, il y a quelques années, une collection d'environ 2.000 négatifs sur plaque de verre, oubliée depuis près d'un siècle. Elle offre un "regard exceptionnel sur le Jardin botanique de Bruxelles et couvre la période allant de la fin du 19e siècle aux années 1930. C'est l'un des trésors de notre bibliothèque", fait valoir le Jardin.

Les visiteurs pourront admirer l'exposition du 12 mars au 13 novembre. "La beauté des photographies nous fait entrer dans un monde aujourd'hui disparu. Elle met l'accent sur le travail des hommes, sur des visages et des gestes oubliés, et sur le défi permanent de faire coexister harmonieusement la science et la beauté", souligne le Jardin.