Les chevreuils du Jardin botanique de Meise (Brabant flamand) seront déplacés la semaine prochaine, a affirmé lundi le ministre flamand en charge du bien-être animal, Ben Weyts (N-VA), en réponse à une question de la députée Allessia Claes (N-VA). En novembre dernier, le ministre avait reproché à l'institution d'avoir fait abattre une dizaine de ces animaux en raison des dégâts qu'ils causaient à la végétation.

La polémique a conduit le Jardin botanique à prendre des mesures. Une partie des chevreuils seront ainsi transférés, le 17 février, dans un lieux qui reste à déterminer et une clôture sera construite. "C'était la meilleure solution pour tout le monde: il n'y aura plus de dégâts au sein du jardin botanique et les chevreuils ne seront plus abattus", s'est réjouie Alessia Claes.