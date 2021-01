La personne en séjour illégal retrouvée morte dans une cellule de la police de la zone Bruxelles-Capitale-Ixelles, rue Royale, en début de semaine se nomme Ilyes Abbedou, rélève La Capitale ce matin. De nationalité algérienne, ce jeune homme de 29 ans vient d'Oran.

Ilyes Abbedou a été interpellé par la police alors qu'il venait de voler, avec un complice, une veste dans le magasin Superdry installé au Docks, près du pont Van Praet. Une veste d'une valeur de 119,99 €, explique encore La Capitale. Repéré par le personnel du magasin, Ilyes Abbedou et son complice ont été rattrapés par le service de sécurité du Docks juste après leur sortie du centre commercial. Les agents de sécurité l'ont confié à la police car les deux hommes n'avaient pas de quoi payer la veste.

Toujours selon le quotidien bruxellois, qui cite des sources proches du dossier : Ilyes Abbedou "n’était pas du tout agressif, mais avait le regard vitreux." "On ignore ce qui a bien pu causer son décès. On croyait qu’il dormait lorsqu’on s’est aperçu qu’il avait du sang sur le visage qui coulait ou bien de son nez ou bien de son oreille et qu’il était déjà mort".