Depuis le lundi 1er février 2021 vers 17h, on est sans nouvelles de monsieur Solaimane Atrach, âgé de 19 ans, domicilié en Espagne mais présent en Belgique depuis octobre 2020.

Ses points de chute en Belgique ne sont pas connus, hormis le fait qu’il fréquenterait la gare du Nord et ses alentours à Bruxelles. Monsieur Atrach mesure plus d’1,80 m et est de corpulence mince. Il a les cheveux noirs et les yeux foncés. La dernière fois qu’il a été vu, il portait une veste noire, un jean bleu, des baskets grises et un dessus de training noir.

La police demande à Solaimane de contacter ses proches pour les rassurer.