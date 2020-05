Le tribunal correctionnel de Bruxelles a décidé, mercredi, de rouvrir les débats pour permettre le dépôt d'une nouvelle pièce, dans un dossier de tentative d'assassinat mêlant des bandes urbaines.

L'affaire a donc été re-fixée à mardi et une nouvelle date pour le prononcé du jugement sera annoncée. Dans cette affaire, Yannick K., ancien chef présumé des Balck Wolves, est prévenu pour avoir tenté d'assassiner un homme le 18 février 2019 à Ixelles. Début avril dernier, le parquet a requis à son encontre une peine de 11 ans de prison.

Le prévenu cumule déjà neuf condamnations pour des faits de trafic de stupéfiants, de vol avec violence et de port d'armes. Il est poursuivi dans le cadre de ce dossier pour tentative d'assassinat commise le 18 février 2019 dans le quartier Matonge, à Ixelles.

Ce jour-là en matinée, Yannick K. et un dénommé R. se sont disputés pour des raisons qui varient selon la version de l'un et de l'autre. Plus tard, R. s'est rendu chez Yannick K. en compagnie de deux autres individus, dont un connu pour être membre de la bande Mafia africaine, afin de s'expliquer.

Yannick K. les a alors retrouvés en bas de son immeuble, avec à la main une arme à feu munie d'un silencieux. Il a fait feu à trois reprises et R. a été touché. Une balle lui a perforé la vessie.

Face au juge, Yannick K. a soutenu que R. l'avait menacé avec un couteau, raison pour laquelle il a tiré sur lui.