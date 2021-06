L’hôtel Juliana rejoint la collection de la famille Cléton, installée à Bruxelles. Luxueux, il se veut ouvert grâce à sa brasserie.

Ce qui est incroyable à Bruxelles, c’est que d’où que l’on regarde, il y a de l’ancien, du moderne et quelque chose en construction”, sourit Jolanda Cléton, épouse d’Eric Cléton et propriétaire du Juliana, le nouvel hôtel 5 étoiles à Bruxelles qui est sur le point d’enfin ouvrir ses portes. Initialement prévue en septembre puis en novembre, l’inauguration officielle est prévue pour septembre mais on devrait déjà y voir défiler des clients cet été.