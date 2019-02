L'établissement avait cessé ses activités il y a presque deux ans.

C’est officiel : le café Kafka a rouvert ses portes. Bar emblématique du centre-ville de Bruxelles, le Kafka avait cessé ses activités il y a presque deux ans. Il reprend aujourd’hui du service, grâce à de nouveaux propriétaires. Christiane Camu et son mari Jean-Luc De Greef co-gèrent l’établissement tandis que le fils de Jean-Luc, Jan, s’occupe de l’aspect musical. Casper De Wolf, un ami, est quant à lui chargé des boissons. "Nous pensions à nous lancer depuis septembre 2018 et nous nous sommes décidés en octobre", explique Christiane Camu.

Et qui dit nouveaux propriétaires dit nouveau nom : le café s’appelle désormais KFK Hope, KFK étant une version courte de Kafka et hope signifiant espoir en anglais. Le concept a lui aussi évolué : "Nous avons choisi de mettre l’accent sur la musique et la nourriture. Et bien sûr la boisson, le KFK reste un bar !"

Niveau musique, le KFK Hope mise principalement sur des concerts et des scènes ouvertes aux jeunes musiciens. "On veut vraiment laisser leur chance aux jeunes, les pousser à venir se produire chez nous." Pour cela, le bar propose de filmer les soirées et d’en offrir une copie aux musiciens afin qu’ils gardent une trace de leur performance. Des sessions live seront notamment organisées les jeudis, vendredis et samedis.

Niveau nourriture , le KFK Hope proposera dès la semaine prochaine des recettes italiennes le midi et le soir. "La cuisine n’est pas encore tout à fait prête, le four n’a pas encore de plaques de cuisson. Dès qu’on sera correctement équipés, je ferai à manger moi-même." Christiane Camu mettra ainsi ses origines italiennes au service de votre palais grâce à sa charcuterie fine, ses potages ou ses focaccia.

La soirée d’ouverture a eu lieu vendredi dernier. Selon les gérants, les Bruxellois ont répondu présent : "L’établissement était rempli. La fête a duré toute la nuit, on n’a pas fermé avant 6 h du matin", se réjouit Christiane Camu. Elle précise que le bar possède désormais un étage en plus du rez-de-chaussée : "Nous comptons louer l’étage pour des fêtes, des cérémonies ou des réunions."