Le kiosque de la place de Brouckère accueille son nouvel exploitant "Woodpecker" depuis le mois d'août.

"L'emplacement est super intéressant sur le Boulevard Anspach complètement refait, ça donne l'ambiance new-yorkaise qu'on cherchait", explique Max Chauvet, l'un des gérants.

Les établissements Woodpecker sont déjà présents à plusieurs endroits de Bruxelles, dont le Bois de la Cambre et le Parc Royal. Un de ces établissements se trouve à deux pas du kiosque, parfait pour ne manquer de rien. "On fait tout maison et sur place. On veut proposer du simple et du qualitatif : burger, hotdog, café filtre". Eco-responsable avant tout, le café est servi dans des tasses consignées.