En raison de la crise sanitaire, le festival de musique classique, le Klarafestival, est parti à la recherche d'alternatives pour vivre la musique lors de son édition 2021. Les concerts sont tous en ligne sur le site web de Klarafestival.

Le Klarafestival est l'un des plus grands festivals de musique classique de Belgique. Chaque année au mois de mars, de grands musiciens de renommée internationale viennent donner le meilleur d’eux-mêmes à Bruxelles, mais également à Anvers et Bruges.

L'autre particularité de cette année est la collaboration avec Iriscare. Deux concerts ont été enregistrés dans le jardin de maisons de repos et maisons de repos et de soins bruxelloises.

Bert Colijs du Klarafestival précise "Les maisons de repos ont connu des moments difficiles au cours de l’année écoulée. Le Klarafestival souhaite apporter son soutien aux résidents des maisons de repos en leur offrant à eux aussi un message d’espoir et de réconfort."

Au sein des maisons de repos et des maisons de repos et de soins bruxelloises, beaucoup de résidents ont manifesté leur tristesse de ne plus avoir accès aux activités culturelles. Iriscare en collaboration avec le Klarafestival a organisé l'enregistrement de deux concerts qui, durant ce festival en ligne, seront disponibles sur le site web du Klarafestival.

Durant quelques heures, le jardin de deux institutions bruxelloises sont devenus la scène pour plusieurs ensembles de jeunes artistes. Ces deux concerts seront diffusés au sein de nos différentes maisons de repos et maisons de repos et de soins.