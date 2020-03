La police fédérale recherche les auteurs d'un vol à main armée commis dans le magasin Kruidvat de la rue Marie-Christine, à Laeken, le jeudi 27 juin 2019 vers 08h25.

Voici les faits, communiqués par la police : "un employé du magasin attend une livraison. Il ouvre la porte et se retrouve face à un individu casqué qui lui saute dessus et le menace avec un grand couteau. Il l'agrippe par l'arrière et le contraint à se rendre au coffre-fort. A cet endroit, le braqueur menace deux autres employés occupés à faire de la comptabilité. L'auteur exige l'argent des caisses et le contenu du coffre-fort. Entretemps, un complice positionne son scooter devant la porte d'entrée. Une fois le butin en sa possession, l'auteur casqué sort du commerce et monte à l'arrière du scooter pour prendre la fuite".

Les auteurs se déplaçaient avec un Scooter de marque Piaggo Gilera Runner.

Le premier auteur mesure environ 1m80 et est de corpulence mince. Il était vêtu d'un pantalon en jeans bleu, d'un sweat à capuche clair et des baskets noires. Il portait un casque Jet Lazer noir mat sans visière.

Le second auteur est mince. Il portait un pantalon et un sweat foncés, et un casque dans les tons gris.

Si vous reconnaissez ces individus ou si vous avez des informations sur ce fait, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 /30 300.

Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu. Cet avis est disponible sur www.police.be.

© POLFED