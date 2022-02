On en sait un (tout petit) peu plus sur le fameux Lego Discovery Centre qui ouvrira cet été au centre commercial Docks Bruxsel, au pont Van Praet.

On apprend ainsi que l’espace de ce "premier centre nouvelle génération d’Europe" sera de 3.152m2. Il se divisera en 12 zones. Classiquement, vous pourrez y construire vos créations avec les briques en vrac et participer à des ateliers menés par les collaborateurs du centre.

Dinos et vaisseaux spatiaux

On y annonce deux nouveautés. D’une part, pour les enfants de moins de 5 ans, "une toute nouvelle zone de jeu intérieure avec des toboggans et même un manège de dinosaures". D’autre part, le "Spaceship Build & Scan": il s’agira de construire un vaisseau spatial physique. Ensuite, vous le scannerez et y embarquerez pour un voyage virtuel où, après avoir évité les martiens, vous vous poserez sur d’autres planètes.

Par ailleurs, le Lego Discovery Centre bruxellois cherche de l’aide pour construire et tester son espace intérieur. Ces "VIP Mini Builders" conseilleront l’équipe de Van Praet via un accès gratuit d’un an. Tous les kets entre 6 et 10 ans peuvent postuler. Pour ce faire, il faut suivre le parc sur Facebook ou Instagram, poster une photo de l’enfant avec sa construction et expliquer pourquoi il aimerait participer à l’expérience.

"Les 10 constructions et propositions les plus folles, les plus belles, les plus amusantes et les plus originales seront sélectionnées durant la semaine du 18 au 27 février par notre jury d’enfants et Alec, notre Global Master Model Builder", promet le centre Lego. Ensuite, un vote en ligne désignera les 3 vainqueurs du pass d’un an. Rendez-vous le 28 février pour les résultats.

Gros poisson en bord de canal

Alors que Docks a battu en 2021 son record de fréquentation, son directeur Mathias Blot voit en l’arrivée du Lego Discovery Centre un nouvel argument pour élargir sa clientèle. "Avec ce vrai parc d’attractions indoor de 3.000m2, nous deviendrons attractifs jusqu’aux frontières allemandes et françaises", nous confiait-il en janvier. Il s’agira de la 2e offre "loisirs" de Docks, après le parc Koezio, qui a fortement souffert des mesures de confinement dues au covid.

"Bruxelles est l’une des villes les plus passionnantes et les plus densément peuplées, où vivent en outre de nombreuses familles. C’est l’endroit idéal", se félicite pour sa part Justin Platt, Directeur stratégique de Merlin Entertainments. Cette entreprise britannique est la multinationale qui pilote les Legoland et ses déclinaisons indoor. Alors qu’il existe 9 Legoland et 27 Legoland Discovery Centre dans le monde, l’antenne bruxelloise sera la première à faire l’économie du "land" dans son nom. Sa maison mère possède aussi les marques Madame Tussauds et Sea Life, entre autres. Son chiffre d’affaires 2018 avoisinait les 387,5 millions d’euros. C’est donc un gros poisson qui plonge en bord de canal, à la frontière de Schaerbeek et Laeken.