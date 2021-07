En plein centre des Marolles, le Logement Bruxellois met à disposition 24 logements inoccupés en attente de rénovation pour accueillir temporairement des personnes en situation précaire. L'occupation temporaire est gérée par la Fébul, la fédération bruxelloise unie pour le logement, en collaboration avec les associations AprèsToe, Convivence et le Refuge qui vont accompagner les futures occupants.

Financé par la Région dans le cadre de son plan de relance et de redéploiement, le projet est soutenu tant par la Société de logement de la Région bruxelloise (SLRB) et par la Cocom : aménagement et ameublement des logements et financement des quatre opérateurs pour l’accompagnement psychosocial des personnes et familles.

Durant le relogement, les occupants seront accompagnés pour stabiliser leur situation administrative, sociale et financière. Cet accompagnement leur permettra d’envisager un retour à un logement durable dans de meilleures conditions. Ce projet s’inscrit aussi dans le cadre de la lutte contre le sans-abrisme.

L’occupation de ces 24 logements se fera de manière progressive. Les premiers occupants emménageront dans le courant de cet été. En effet, la FéBUL remet en état les appartements les uns après les autres : nettoyage en profondeur, travaux de plomberie, mise en peinture, installations d’équipements de base, etc.

L’occupation de tous les logements est prévue pour fin septembre.