Le groupe Ecolo met cinq propositions sur la table pour venir en aide aux plus précaires.

Diminution ou perte pure et simple de revenus, le confinement n'est pas sans conséquences pour la bourse des ménages bruxellois. Ces pertes financièrement entraînent entre autres des difficultés à payer le loyer. "La situation est tendue pour pas mal de ménages et familles solos. Et le risque est grand d'en voir pas mal renoncer à payer partiellement ou totalement leurs loyers. Une explosion des procédures de demandes d'expulsions devant les juges de paix à la fin du confinement le 30 juin serait une catastrophe", estime la députée Zoé Genot (Ecolo).

Tandis que les locataires sociaux peuvent demander un recalcul de loyer en fonction de leurs revenus diminués, dans les logements communaux et CPAS, la situation varie selon les localités. "Pour les 51 % de locataires dans le privé,