Le magasin d'alimentation de Arsam a été attaqué pour la neuvième fois samedi dernier. Il dénonce un climat d'insécurité dans le quartier.

Le logo de Louis Delhaize n'apparait plus sur la vitrine. "Avec tous les problèmes de sécurité et la perte de ma clientèle, ma franchise m'a lâché. Ils ont rompu le contrat". Arsam, propriétaire et gérant du magasin d'alimentation, sur le Up-Site, quai des péniches, est désabusé. Samedi dernier, vers 17 heures, il a été braqué par deux jeunes armés de couteaux et d'une hache. "C'était presque une prise d'otage.