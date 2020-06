Ce nouvel espace de 2 600 mètres carrés a notamment pour but d'attirer les clients francophones.

Le magasin en ligne Coolblue a ouvert vendredi un magasin sur l'avenue Louise à Bruxelles. Ce nouvel espace de 2.600 mètres carrés a notamment pour but d'attirer les clients francophones. Il s'agit du quatrième magasin de Coolblue en Belgique, après Anvers, Gand et Zaventem.

"Avec ce magasin, nous ciblons également le public francophone. Ici, on parlera anglais, français et néerlandais. Nous avons déjà une belle part de marché en Flandre, mais nous sommes très peu présent sur les marchés bruxellois et wallon", explique Camille Depuydt, manager de Coolblue Belgique.

Outre pour des achats d'éléctros, les clients pourront se rendre en magasin pour des réparations ou pour récupérer leur commande. L'établissement sera aussi une base du service de livraisons par vélo cargo, le moyen de transport utilisé dans 80% des livraisons en ville.

Avec une augmentation de 130 millions d'euros, Coolblue a vu son chiffre d'affaires atteindre 1,5 milliard en 2019. Un quart de ce résultat provient de la Belgique (370 millions), soit 23 millions de plus qu'un an auparavant. Certes, durant le précédent exercice, le chiffre d'affaires a augmenté plus rapidement aux Pays-Bas qu'en Belgique. "Mais la Belgique se développe aussi très bien. Nous sommes fiers de nos résultats", a déclaré Camille Depuydt, la manager de Coolblue Belgium.

L'entreprise néerlandaise, qui exploite 12 magasins physiques aux Pays-Bas et en Belgique, était jusqu'ici seulement implantée en Flandre, à savoir à Zaventem, Anvers et Gand. Ce dernier est un Coolblue XXL, où les clients peuvent essayer plus de 1000 produits. "Les gens veulent pouvoir tester les produits. Dans les magasins, les commandes peuvent également être récupérées et les produits peuvent être échangés ou réparés", explique Camille Depuydt. "Nous constatons également que dans une région où il existe des magasins physiques, le chiffre d'affaires est plus important, même en ligne".

Au total, Coolblue veut recruter 150 personnes en Belgique cette année.