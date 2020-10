Une trentaine de riverains du quartier Maritime, aux abords du canal à Molenbeek, se sont réunis mardi soir au Centre communautaire maritime pour rencontrer le bouwmeester Kristiaan Borret, maître architecte de la Région bruxelloise au sujet du développement de la zone Canal.

A l'origine de la rencontre, le comité de quartier Le Maritime. "On est régulièrement confronté à des projets le long du canal, sur lesquels on devrait pouvoir donner notre avis mais sur lesquels on n'a pas l'impression d'être entendus. On a le droit de s'exprimer, certes, mais il n'y a pas de dialogue et notre avis est rarement pris en compte dans la décision. On veut donc exprimer notre frustration et comprendre ce qui se passe pendant le processus de conception des projets."

Après quelques explications techniques, le maître architecte a admis une faiblesse dans le processus de conception des projets urbanistiques. "A l'heure actuelle, dans la majorité des cas, on fait tout à huis clos avant de présenter les lauréats du concours d'architectes et de demander aux riverains ce qu'ils en pensent. Il faudrait