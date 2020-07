Cédric Mosbeux, tout juste 34 ans, est maître de la croquette aux crevettes bruxelloises depuis déjà 2 ans avec son établissement saint-gillois Fernand Obb Delicatessen. "Notre restaurant est un comptoir de la cuisine populaire belge et la croquette en fait partie", précise le trentenaire.

Il s'est vu remettre mercredi un trophée d'honneur par Visit.Brussels. Cette année il remet son titre en jeu mais ne fera pas partie des candidats. C'est du côté du jury qu'on pourra voir Cédric Mosbeux. Il a été nommé membre du jury du concours bruxellois de la meilleure croquette aux crevettes 2020. Un trophée honorifique et une nomination qui le remplissent de fierté. "C'est une manière de mettre en valeur nos titres".

Le rôle de membre du jury met l'eau à la bouche du cuisinier bruxellois : "Pendant ce concours, on va goûter de la croquette. Cela sera la première fois dans le cadre d'un concours".

L'édition 2020 du concours aura lieu le 21 novembre et les candidatures sont ouvertes à partir de mercredi et ce jusqu'au 20 septembre inclus. Les candidats peuvent s’inscrire via le lien suivant : formulaire d ’inscription et via un e-mail à l’adresse suivante : a.mathelot @visit.brussels.



Pour y participer, les candidats doivent répondre aux critères suivants: posséder un établissement, une cantine, un comptoir ou un Food Truck en activité et implanté sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale et proposer des croquettes aux crevettes maison à la carte.

Afin de les évaluer, le jury composé de journalistes gastronomiques et de Cédric Mosbeux se servira d’une grille de cotation pour établir la hiérarchie des produits dégustés. Cédric Mosbeux jugera les croquettes sur "leur texture, la quantité de crevette, le goût et le respect du produit. On peut innover mais il ne faut pas que ça soit gadget ou trop fantaisiste. Il y a des standards de la croquette à respecter". Le croustillant et la qualité des crevettes seront également des critères retenus par le jury. Le gagnant de cette nouvelle édition pourra utiliser le titre de « meilleure croquette aux crevettes de Bruxelles » durant toute l’année suivant la proclamation des résultats.Qui succédera à Cédric Mosbeux et son restaurant le Fernand Obb Delicatessen ?