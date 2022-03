Nous nous sommes rendus rue du Marché au Charbon, au restaurant Mam Mam, connus pour ses spécialités Thai et Laotiennes, que Out Sivixay a ouvert il y a 17 ans. Celle-ci habite juste au-dessus de son établissement et nous explique, en tant que riveraine et commerçante, que la situation devient intenable depuis ce début d’année.

Elle a vu la fréquentation de son restaurant diminuer en flèche jusqu’à réaliser 42% de perte sur ses recettes mensuelles depuis janvier. Les annulations s’accumulent, et ce, à cause du manque de place de parking, notamment dans la rue du midi où des panneaux interdisent aux voitures de se garer depuis le 25 janvier. "Le début de la rue est réservé à la police depuis quelques années. Mais maintenant, il est interdit de se garer dans toute la rue ! Certains clients, qui viennent juste manger, ont reçu une amende de stationnement de 50 euros. Ils ne veulent plus revenir. Il y a aussi ceux qui tournent 30 minutes sans trouver de place et qui finissent par abandonner et rentrent chez eux".

© Charlotte Egli

La porte-parole du bourgmestre Philippe Close nous explique ces places ont été réservée pendant deux mois pour les véhicules de la police. "En fait, les policiers ne pouvaient plus se garer comme habituellement rue du marché au charbon car il y avait des travaux de raccordement de caméras au commissariat à cet endroit", explique-t-elle. Selon Out, cette explication n'est pas claire. "Pourquoi les riverains ne sont pas informés de ces changements? Car ils sont automatiquement impactés".

Elle souhaite trouver un compromis avec la Ville pour que les clients puissent au moins se garer le temps de manger. Elle dénonce aussi le manque de stationnement disponible, car même les parkings payants du centre-ville affichent très vite complet.

Son voisin, le gérant du bar salsa Cartagena, est scandalisé par la situation. Selon lui, il y a plusieurs solutions. Soit d’octroyer aux clients des places temporaires le soir, soit des places gratuites dans les parkings privés (Interparking). "Et les riverains, ils se garent où ? On ne peut pas se permettre de louer des parkings, surtout après le Covid et les factures d’énergie qui nous tombent dessus", dit-il.

Des jours à zéro euro

Quand on creuse, c’est l’ensemble du plan mobilité du centre de Bruxelles qui pose problème. "On veut seulement que les autorités communales trouvent un moyen d’attirer le monde vers le piétonnier", demande Out. Chez les autres commerçants du quartier, le discours est le même. "Honnêtement, nous sommes ici depuis 15 ans et je n’ai jamais vu ça", nous explique Marc, gérant du magasin de vêtements "Matinée", situé sur le coin de la rue du Lombard et de la rue du Midi. "On ne voit que des commerces à remettre, les gens ne viennent plus par manque de places de parking", explique-t-il. "Il y a des jours où personne n’entre dans le magasin, je me demande même si je n’ai pas laissé la porte fermée à clé".

© Charlotte Egli

Un peu plus loin, dans le bar "Les Gens que J’aime", nous rencontrons Alex, le gérant. Il pointe le piétonnier du doigt et les changements de sens des rues. "Avant, il y avait une super bonne dynamique. Mais aujourd’hui, il y a trop de contraintes pour venir jusqu’ici. Mon fils avait l’habitude de venir ici tous les vendredis, maintenant c’est tous les trois mois", explique-t-il. "Ceux qui viennent encore ce sont les locaux, et encore ceux qui restent". Il n’est pourtant pas contre le nouveau piétonnier, mais il regrette le manque de concertation avec les commerçants du centre pour maintenir la dynamique de l’époque.

© Charlotte Egli

Pour Yves, le gérant de la bijouterie Courrier Sud dans la rue du Marché au Charbon, c’est le même constat. "Certains clients qui venaient tout le temps dans mon magasin ont arrêté de venir. La commune n’a pas pris en compte tous ceux qui ont toujours été habitués à prendre la voiture".