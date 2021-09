Après une édition annulée en 2020 en raison de la crise sanitaire, le marché annuel d’Anderlecht fait son grand retour le mardi 14 septembre sur la place de la Vaillance et dans le centre d’Anderlecht. Cette année, la formule diffère un peu.

"Pour cette édition 2021, nous avons voulu innover dans les animations et les activités, pour proposer un marché annuel modernisé et plus proche des aspirations des Anderlechtois", déclare l'échevin Guy Wilmart. "Une ferme pédagogique et des démonstrations canines remplacent les traditionnels concours d’animaux. On y retrouve ses échoppes, sa brocante, son festival des arts de la rue, sa kermesse et ses animations sur la place de la Vaillance et dans le centre d’Anderlecht."

Au programme, ce mardi 14 septembre donc :



- Ferme pédagogique au parc Central

- Marché artisanal rue de Formanoir

- Concours de chiens dans la cour de la Maison d’Érasme de 10h à 13h

- Démonstrations canines par la zone de police Midi rue des Déportés Anderlechtois à 11h30, 13h30, 15h30 et 17h

- Brocante rue Saint-Guidon

- Braderie rue Wayez, rue du Village, av. Paul Janson, cours St-Guidon et rue de Veeweyde

- Kermesse place de la Vaillance

- Festival des arts de la rue place de la Résistance.

Le RSCA tiendra par ailleurs un stand (sans ses joueurs) sur la place de la Vaillance. Une animation sportive pour les enfants y sera organisée. La place accueillera également des concerts de midi à 22h.