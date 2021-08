Des enfants sur le mur d'escalade, dans le parcours d'acrobranche, sur les trampolines et sur le circuit pumptrack... Sur la place Reine Astrid, plus connue sous le nom de la place Miroir, à Jette c'est le paradis des enfants. Julie et Perrine font la file pour le circuit accrobanches avec un petit groupe de sept enfants. "C'est l'occasion de finir les vacances de manière festive, souligne Julie. Pour les enfants c'est vraiment