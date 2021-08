Annulé en 2020 à cause de la pandémie, le "marché annuel" de Jette aura bel et bien lieu cette année. L’événement se tiendra le lundi 30 août 2021.

"On veut aller de l’avant et retrouver notre légendaire marché annuel, tout en tenant compte des mesures", se réjouit l’échevin du Commerce et des Animations Benoît Gosselin (CDH). Au programme : fanfares, orchestres, jeux pour enfants, etc. Pas moins de 300 brocanteurs sont attendus, ainsi que 200 maraîchers sur une surface étendue de six kilomètres. Les expositions d’animaux seront quant à elles excentrées, au parc de la Jeunesse.

Des tournois sportifs auront lieu le week-end, avec notamment le jogging du dimanche (inscription obligatoire). La kermesse ouvrira dès le vendredi, place Cardinal Mercier.