Des masques seront distribués aux clients qui en sont dépourvus.

Le marché de la place Saint-Job, à Uccle, reprend demain lundi. Les règles de distanciation physique seront obligatoires. Les maraîchers devront tous porter un masque. Le masque n'est pas obligatoire pour les clients mais il est "vivement conseillé".

Des agents de prévention et la police seront présents sur place pour faire respecter les règles sanitaires. De même, des masques et du gel hydroalcoolique seront à disposition des clients et maraîchers qui en sont dépourvus.