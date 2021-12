"C’est une grande déception. Le marché de Noël a été sacrifié", soupire le vendeur Ernest du bar à vin chaud Filippo’s. Redoutée depuis plusieurs jours, la fermeture du marché de Noël des Plaisirs d’Hiver de Bruxelles a eu ce jeudi matin l’effet d’une bombe auprès des commerçants. La décision a été prise à la suite du comité de concertation de ce mercredi et des nouvelles mesures. La Ville de Bruxelles a annoncé dans un communiqué être "contrainte de fermer les sites du marché de Noël à Sainte-Catherine (Vismet, Place Sainte-Catherine et Tour Noire), Bourse et Monnaie". Ce samedi 25 décembre, à 22h, les chalets devront donc fermer leurs portes, couper le gaz sous le vin chaud, ranger les décorations… Un jour de Noël qui laissera dans les mémoires un goût d’amertume.

"C’est très difficile comme nouvelle", soupire Véronique la larme à l’œil. Leur chalet guadeloupéen "Chez Prudence", dont le vin chaud a été primé par la rédaction de la DH comme un des trois meilleurs des Plaisirs d’Hiver, battait son plein. "On aurait voulu que ça dure. Avec les vacances qui débutent, les touristes qui arrivent, on commençait à avoir de plus en plus de monde", regrette le gérant Jean-Marc.