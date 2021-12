22h, place de la Bourse. Les guirlandes lumineuses des chalets du marché de Noël s’éteignent. On décroche les menus des murs. On commence à nettoyer les ustensiles pour vin chaud, à ranger les savons … "C’est terminé. On n’a pas eu le choix", soupire une vendeuse de cougnous. Comme annoncé ce jeudi, les Plaisirs d’Hiver ont fermé leurs portes ce samedi, jour de Noël, à 22h. Une fermeture pour rappel anticipée, une semaine plus tôt que prévu, à la suite des dernières mesures du Codeco.

(...)