Le marché de la Place Saint-Job a pu compter sur ses quelques fidèles venus faire leurs courses malgré la pandémie de coronavirus (Covid-19)

Il est 11h30, le petit marché de la Place Saint-Job à Uccle bat de son plein puisque les restrictions mises en place par le Gouvernement fédéral ne concernent pas les marchés locaux. Si les clients semblent être au rendez-vous, pour Thomas, le marchand de légumes, le constat est sans appel, il y a moins de monde que d'habitude. " Au début, je ne savais pas trop si les clients allaient venir ou non. Je me disais qu'avec la fermeture des écoles, des parents allaient surement venir avec leurs enfants. Et au final non, même si mes clients habituels sont au rendez-vous, je trouve que le marché est vide comparé à d'habitude". Thomas n'est pas le seul commerçant à faire ce bilan. Mai Thi, une vendeuse de fromages, déplore le manque de monde. " Je m'attendais à avoir moins de monde que d'habitude à cause du coronavirus, mais pas à ce point... Heureusement mes plus fidèles clients sont quand même venus m'acheter du fromage ".

La commerçante comprend tout à fait pourquoi certaines personnes n'ont pas voulu se déplacer: " J'ai moi-même peur, je l'avoue, mais dans tous les cas, même si c'est dur, j'ai besoin de travailler pour vivre ". Pour tenter de se protéger au mieux, Mai Thi porte des gants et a même acheté un désinfectant. "J'essaie aussi de ne pas trop m'approcher des clients, et de garder une certaine distance mais c'est pas toujours évident ".

La fromagère, qui garde le sourire, n'est par ailleurs pas la seule à user de différents moyens pour limiter les contacts physiques, Guy, un marchand de fleurs a également pris quelques précautions. "J'essaie par tous les moyens de me protéger au mieux, mes gants ne me quittent plus, je mets une écharpe pour couvrir ma bouche et mon nez, et je mets une distance entre moi et les autres personnes ". Le commerçant est persuadé que si tout le monde prend toutes les précautions nécessaires, dans 3 semaines, "tout sera terminé", et la pandémie de Coronavirus ne sera plus qu'un mauvais souvenir.

A contrario de ses collègues, Pol, un exposant d’huîtres déplore une très grosse baisse de fréquentation. Même ses clients habituels ne sont pas venus. L'homme est clair: " Déjà qu'il fait gris, si on rajoute en plus la peur d'attraper le coronavirus, forcément les gens ne viennent plus". Malgré la présence des clients sur le marché, peu nombreux sont ceux qui s'arrêtent pour acquérir des huîtres fraîches.

© Bernard Demoulin



Si globalement les commerçants trouvent qu'à cause du coronavirus, le marché n'est pas aussi animé que d'habitude, les clients ne sont pas forcément du même avis. " Je suis pensionnée, et je viens donc tous les lundis. Je trouve qu'il y a autant de personnes que d'habitude, je n'ai pas l'impression que le marché soit vide, au contraire !", explique Anne-Françoise. Même son de cloche pour Pascale: "J'habite juste à côté, c'est pour ça que je viens et c'est toujours aussi animé que d'habitude, voire même plus ".

Si les deux habituées du marché sont claires, avant de venir, elles ont tout de même pris des précautions. La pensionnée Anne-Françoise s'est dite outrée des regards perçants et des moqueries: "J'ai mis un masque, et je n'ai pas honte de le dire. Je suis une personne âgée, et donc plus fragile. Ce n'est pas parce que je me fais dévisager que je vais le retirer". Si Pascale n'a pas opté pour l'utilisation d'un masque, elle a pris d'autres précautions: "Je me lave tout le temps les mains, et j'ai aussi acheté du désinfectant". On l'aura compris, même si les deux retraitées continuent de venir au marché, elles redoublent de prudence afin d'éviter d'être touchées par le coronavirus.