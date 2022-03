© United for Ukraine

L'événement a permis de récolter la somme de 100 000 euros, grâce aux efforts exceptionnels de plus de 22 organisations, 80 bénévoles et 30 fournisseurs. De la vente des billets aux recettes des bars, la totalité est allée directement aux victimes de la guerre en Ukraine via Underground4Ukraine (https://underground4ukraine.org). Cette organisation à but non lucratif envoie des dons forfaitaires toutes les deux semaines au Fond pour les femmes ukrainiennes, au Fond d'action urgente et à Voices. Ces trois ONG fournissent en permanence une aide humanitaire aux Ukrainiens déplacés les plus vulnérables et aux personnes directement touchées par la guerre en Ukraine.