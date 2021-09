C’est un coup de gueule des libéraux berchemois. "On ne veut plus de dépôts clandestins dans les rues de Berchem ! Nos routes ne sont pas propres, et le fléau n’est pas nouveau . Le principal problème dans notre commune est l’impunité", déplore le chef de groupe Geoffrey Van Hecke (MR), qui interpellera ce jeudi au conseil la majorité.

C’est principalement l’état de l’avenue Charles-Quint qui suscite l’ire des libéraux. "Il y a à ce niveau une prolifération de rats", s’indigne Geoffrey Van Hecke, qui demande des amendes plus sévères, davantage de caméras et un renforcement de la police de proximité.

Du côté du collège échevinal, on se dit conscient du problème. "La lutte n’est jamais finie, et c’est une priorité de la législature", assure Christian Lamouline (CDH), qui rappelle que trois caméras mobiles sont actives sur le territoire, et que les services communaux effectuent des recherches d’identité dans les sacs… avec des résultats concluants ! ‘Entre 2019 et 2020, on est passé de 40 à 175 P.-V. Seuls entre 35 et 40 % des gens verbalisés sont berchemois", explique le mayeur, qui rappelle que l’avenue Charles-Quint tout comme la chaussée de Gand sont des voiries régionales et que la Région a, de son côté, verbalisé 80 dépôts en 2019 sur le territoire. Le bourgmestre pense en revanche que la solution ne se trouve pas dans l’augmentation de l’amende (moyenne de 80 €), mais plutôt dans l’accélération de la procédure.