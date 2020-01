Différents organismes doivent prochainement déménager vers les locaux de Bruxelles Prévention et Sécurité ; dont notamment le dispatching de la STIB, de la zone de police Bruxelles-Ixelles et les centralistes du SIAMU.

La député-bourgmestre bruxellois MR Vincent De Wolf a déploré mardi le retard pris dans la mise en route effective de la future Ecole des Métiers de la Sécurité de la capitale. Selon lui, le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS) a indiqué mardi en commission du parlement bruxellois que l'inauguration de l'École Régionale des Métiers de la Sécurité (ERMS) prévue en avril prochain ne portera que sur l'ouverture des classes de cours rénovées.

"Nous attendons ce projet depuis son annonce en 2014. Or, il n'y a toujours pas d'espaces destinés aux exercices pratiques des différents corps de métiers de la sécurité. Où et quand verront-ils le jour? C'est le brouillard complet", a commenté le député libéral. Celui-ci s'inquiète également pour les futurs projets en la matière et qui ne sont pas encore connus, hormis l'annonce de stands de tirs.

Par ailleurs, devant la même commission des Affaires intérieures du parlement bruxellois, Vincent De Wolf a dénoncé l'intention maintenue, selon lui, du ministre-président Rudi Vervoort, de transférer la centrale téléphonique du Service de l'Incendie et de l'Aide Médicale Urgente dans les locaux de Bruxelles Prévention et Sécurité, l'organe régional de coordination de ces activités qui doit accueillir prochainement le dispatching de la STIB, la zone de police Bruxelles-Ixelles et les centralistes du SIAMU.

Ceux-ci seraient alors séparés de leur dispatching, ce qui, aux yeux du directeur général du SIAMU, rendrait toute synergie entre la centrale d'appels d'urgence et le dispatching inopérante, a souligné Vincent De Wolf.

"Alors même qu'il reconnait que ce projet ne peut fonctionner qu'avec l'adhésion de tous les partenaires, Rudi Vervoort maintient son projet dans l'état actuel, sous prétexte que 'Pascal Smet est d'accord'", s'est étonné Vincent De Wolf.

Au nom du groupe MR du Parlement bruxellois, M. De Wolf a demandé que les pompiers soient entendus et qu'"une concertation efficace reprenne entre les différents acteurs pour composer un centre qui permettra de garantir l'action la plus efficace pour la sécurité des Bruxellois".

