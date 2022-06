Fermé pour travaux d’agrandissement et de rénovation depuis 2018, le Musée d’Ixelles propose deux fois par an à dix voisins/voisines de choisir une œuvre parmi les collections et de la faire découvrir, dans leur salon, au public.



Les six premières éditions de Musée comme chez soi se sont déroulées dans un périmètre de rues allant du musée d’Ixelles à la porte de Namur. En plein contexte pandémique, la dernière édition, en décembre 2020, a adopté un format hybride, les hôtes accueillant physiquement une œuvre à la maison et présentant celle-ci lors d’échanges via Zoom avec le public. Au total, de 2018 à 2020, le premier volet de l’aventure Musée comme chez soi a réuni 53 voisins et voisines du lusée d’Ixelles.

Cette année, l'opération se déploiera à deux reprises, idem en 2023, toujours au cœur du quartier Blyckaerts-Malibran-Maelbeek, "un voisinage jusqu’ici nettement moins familier du musée que les médiateurs et médiatrices du musée et de Patrimoine à roulettes "prospectent" en ce moment par des rencontres avec les habitant·e·s et les associations du quartier".

Le public est attendu le dimanche 26 juin de 13h à 18h dans une dizaine d’habitations des alentours de la place Blyckaerts à Ixelles. Un point d’info avec distribution des plans du parcours sera installé place Blyckaerts