Le musée de la résistance fait peau neuve, son contenu aussi

La commune d’Anderlecht annonce la convention d’un partenariat entre la maison de la Résistance et la Maison de l’Humanisme. Cette dernière, créée par des citoyens, se donne pour but de développer l’esprit critique et la responsabilité citoyenne.

En plus de sa collection historique axée sur la 2nd guerre mondiale, le musée, fermé depuis 2018 pour rénovation, accueillera une “Fabrique des Résistances.” Ce module abordera l’aspect plus contemporain de la résistance : “défense des libertés, lutte contre le racisme et les discriminations sociales, féministes, sexuelles, écologiste …”



En attendant la réouverture, des visites du chantier seront proposées le 12 mai entre 17 h et 22 h. Une exposition mettra en avant le projet de rénovation et des concerts auront également lieu.