L'administration régionale bruxelloise e a confirmé l’octroi à la Société d’aménagement urbain (SAU) du permis d’urbanisme pour la construction de l’immeuble qui accueillera 'Le Chat cartoon museum' sur le site du BIP, rue Royale à Bruxelles.

La SAU érigera l’immeuble contemporain et modulable conçu par l’architecte Pierre Hebbelinck sur une parcelle située entre le BIP et Bozar, visible depuis la place des Palais. Il accueillera 'Le Chat cartoon museum', imaginé par Philippe Geluck, et il totalisera quelque 4.000 m2 de surfaces brutes sur 7 étages, dont 3 en sous-sol. La construction de ce bâtiment sera mise à profit, d’une part, pour améliorer l’accessibilité des vestiges archéologiques souterrains du parcours muséal du Palais du Coudenberg ; et, d’autre part, pour créer des espaces de stockage en sous-sol pour Bozar, avec un accès direct à sa salle Henry Le Bœuf.

© sau-msi.brussels (Simon Schmitt - www.globalview.be)

La SAU érigera l’immeuble 'brut', tandis que Philippe Geluck financera l’ensemble des aménagements intérieurs de son musée, avec le soutien de ses mécènes et sponsors privés. Bozar financera les travaux nécessaires pour créer ses espaces de stockage en sous-sol.

Il est prévu d’entamer le chantier de construction mi-2021 et de l’achever fin 2023, l’équipe de Philippe Geluck assurant ensuite les aménagements intérieurs pour 'Le Chat cartoon museum'. L’ouverture est prévue en 2024.

Philippe Geluck se dit "heureux et soulagé que cette étape soit franchie ! Je suis tellement impatient de voir aboutir ce beau projet (dont j’ai lancé l’idée en 2008) et d’y partager ensuite, avec le public, mon amour du dessin humoristique, de la liberté d’expression et de la culture, au sens le plus large et le plus populaire qui soit ! Je remercie encore une fois les sponsors, mécènes et partenaires qui nous permettent de remplir notre part de contribution financière, pour leur patience et leur fidélité. Et je suis certain que lorsque le bâtiment commencera à sortir de terre, de nombreux autres nous rejoindront encore."