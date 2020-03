Dès ce jeudi 19 mars, le Musée Horta (l'ancienne maison-atelier Art nouveau de l'architecte, classée à l'Unesco) lance le "hort@home" ! L'idée, faire venir un peu du musée chez vous grâce à plusieurs rendez-vous digitaux hebdomadaires. Les lundis et jeudis à 18h, le musée postera sur ses réseaux sociaux (instagram et facebook) du contenu totalement inédit.

Parmi eux, des vues 360° de certaines pièces du musée, des live avec le conservateur, des films montrant les coulisses du musée, et bien d'autres surprises... En bonus, les "hort@home for kids", un lundi sur deux à 14h, le musée publiera sur sa page Facebook une vidéo d'un tutoriel pour les enfants, à réaliser à domicile et avec peu de matériel. Et pour ceux qui en veulent encore plus... le musée réserve plusieurs publications inédites les week-ends.

Une foule d'événements, de tuto, etc. pour toute la famille.