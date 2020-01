La 6e édition de cette compétition pour la moins insolite aura lieu à Auderghem



La magie de Noël se poursuit ce samedi à Auderghem. Ou du moins une déclinaison pour la moins insolite avec, en guise de dernier au revoir aux festivités 2019, un concours de lancer de sapin.

En 2019, le record du lancer de sapin avait été porté à 10m77 par Andy Hannon



Ce concours se tiendra place Édouard Pinoy à Auderghem (de 17h à 23h) et, pour la première fois, il prendra la forme d'un championnat de Belgique officiel de lancer de sapin.

Le concours, dans une ambiance à la fois familiale et festive, est ouvert aux enfants comme aux adultes, aux lanceurs individuels comme aux équipes. Avec, chaque fois, un règlement spécifique et adaptés aux personnes, avec une bonne dose de second degré à la clé.

Les sapins, calibrés par un jury, sont fournis par l'organisation.